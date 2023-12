Le faille du PSG dévoilée en direct ?

Thomas Bourseau

Le PSG joue sa survie en Ligue des champions ce mercredi soir à Dortmund. Face au Borussia, ce sera une victoire ou rien. Cependant, à en croire l’entraîneur du club allemand, le Paris Saint-Germain a une faiblesse évidente : la défense loin du Parc des princes…

PSG - BvB , Acte II. Ce mercredi soir, pour le compte de la sixième et ultime journée de la phase de poules, le Paris Saint-Germain se doit de battre le Borussia Dortmund sur sa pelouse afin de s’assurer une qualification en 1/8ème de finale de la Ligue des champions.

«Ils ont du mal à défendre à l'extérieur»

Battu 2-0 par le PSG au Parc des princes en septembre dernier, le Borussia Dortmund sait cependant que la donne sera différente au Signal Iduna Park ce mercredi en raison du point faible du PSG dévoilé par son entraîneur Edin Terzic. « Je pense que revanche ce n'est pas le bon terme. Ce n'est pas notre motivation. C'est surtout l'envie de gagner des matches. On va jouer devant 80.000 personnes. On a vu les qualités de l'adversaire. Mais on a vu aussi qu'ils ont du mal à défendre à l'extérieur. On a montré samedi dernier qu'on sait être très courageux ».

«Kylian est un joueur de top niveau»