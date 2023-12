Mbappé : Le PSG a un gros problème

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Auteur d'une saison impressionnante sur le plan statistique, Kylian Mbappé est largement meilleur buteur de Ligue 1. En Ligue des champions, c'est un peu moins réjouissant, ce qui pousse Bixente Lizarazu à regretter que le PSG soit dépendant à son attaquant vedette, malgré le retour d'un collectif plus fort par rapport à la saison dernière.

La question de la dépendance à Kylian Mbappé a régulièrement fait parler du côté du PSG. Mais cette saison c'est encore plus le cas compte tenu du rendement du capitaine de l'équipe de France qui survole le classement des buteurs de Ligue 1. Mais surtout, dans le même temps, les autres attaquants sont en difficulté à l'image de Randal Kolo Muani et Gonçalo Ramos. Ce qui pourrait être un problème comme le souligne Bixente Lizarazu.

Le PSG trop dépendant de Mbappé ?

« Le positif c'est que lui incarne une autorité. On l'a vu, parfois de façon excessive, mais il incarne une autorité, c'est le vrai patron de l'équipe. On critiquait beaucoup le PSG pour son manque de collectif. On a une équipe collective, avec un groupe impliqué et un style de jeu identifié, avec la volonté d'avoir le ballon. Donc ça, ç'a évolué par rapport à la saison passée », lance le champion du monde 1998 sur le plateau de Téléfoot , avant de poursuivre.

«On ne peut pas dépendre à ce point des buts de Mbappé»