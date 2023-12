Mercato - PSG : Mbappé reçoit une invitation pour son avenir !

Guillaume de Saint Sauveur - Journaliste Diplômé d’Ecole de Journalisme à Paris. Spécialisé football, et plus particulièrement sur le mercato. Fan du PSG et du Stade Français.

Sous contrat jusqu'en juin prochain avec le PSG, Kylian Mbappé pourrait donc partir libre à cette échéance, d'autant qu'il ne manque pas de courtisans sur le marché des transferts. Mais Jean-Michel Aulas, l'ancien président emblématique de l'OL, souhaite à tout prix le voir rester en Ligue 1 et passe un message à l'attaquant français.

Comme chaque été, l'avenir de Kylian Mbappé va faire couler beaucoup d'encre en 2024, d'autant que le capitaine de l'équipe de France arrivera au terme de son contrat avec le PSG en juin prochain. Difficile de savoir à ce jour si Mbappé optera pour un départ libre ou bien une prolongation in-extremis, mais quoiqu'il en soit, il dispose d'une belle cote sur le marché.

Real Madrid, Arabie Saoudite... Mbappé est courtisé

Le Real Madrid semble toujours au rendez-vous pour la star du PSG, au même titre que... l'Arabie Saoudite ! Michael Emenalo, directeur de la Saudi Pro League, a confirmé samedi son intérêt pour Kylian Mbappé : « Avec Mbappé, la conversation est ouverte, mais nous ne savons pas ce qu’il veut faire. Notre position est très claire : tous les joueurs de ce type savent où nous sommes (...) s’il y a une possibilité ou un intérêt pour Mbappé de faire partie de ce que nous construisons, aujourd’hui ou dans le futur, nous ne pouvons pas rejeter cette possibilité. C’est un joueur que j’aime » .

Aulas l'invite à rester au PSG