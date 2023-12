Vente - OM : McCourt a lâché l’affaire ? Une grande annonce tombe !

Thomas Bourseau

Propriétaire de l’OM qui a déjà affirmé vouloir conserver le club dans son patrimoine pour les générations à venir, Frank McCourt est porté disparu selon Thibaud Vézirian. Le journaliste a même fait un point sur la vente de l’Olympique de Marseille et la position de McCourt sur le sujet.

Frank McCourt est le propriétaire de l’OM depuis l’automne 2016 et le lancement du Champions Project. Mais pour combien de temps encore ? Il est question d’une vente de l’Olympique de Marseille depuis quelques années maintenant, mais une telle opération avait toujours été démentie par l’homme d’affaires américain en personne ou par le biais de son service communication.

«McCourt a fait ses cartons. Il n’est plus là depuis des mois et des mois»

Cependant, les investisseurs saoudiens prêts et proches à casser leur tirelire pour s’offrir l’OM ne sont plus publiquement recalés à présent. Et d’après divers médias, l’enfant du pays Zinedine Zidane pourrait même débarquer à Marseille pour devenir le manager général de l’OM. Depuis quelque temps, le journaliste Thibaud Vézirian affirme que l’OM finira par être cédé par Frank McCourt qui est même aux abonnés absents dernièrement. « McCourt a fait ses cartons. Il n’est plus là depuis des mois et des mois, il n’intervient plus, ne représente jamais l’OM, ne parle jamais de l’OM publiquement ». a confié Vézirian au Dej Foot de TeamFootball .

Il débarque à l’OM, craquage à venir ? https://t.co/zSBm2jWgdF pic.twitter.com/H4T4USpzBc — le10sport (@le10sport) December 17, 2023

«Celui qui annonce connaître la date exacte de cette officialisation ment»