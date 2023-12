Mercato – PSG : Un crack s’en va, il jubile

Benjamin Labrousse

Cet été, le PSG a connu de nombreux départs à la fois au niveau de son équipe première, mais également concernant ses catégories de jeunes. Ainsi, le prometteur Mahamadou Diawara avait décidé de s’engager avec l’Olympique Lyonnais. Après avoir fait ses grands débuts en Ligue 1, le joueur de 18 ans a affirmé savourer ses premiers pas en professionnel.

Depuis plusieurs années, le PSG est pointé du doigt pour sa non-capacité à conserver les plus grands talents issus de son centre de formation. Si certains comme Warren Zaïre-Emery peuvent servir de contre-exemples, le club de la capitale a de nouveau connu un certain exode de ses jeunes pousses cet été.

Plusieurs jeunes ont quitté le PSG cet été

Ainsi, plusieurs jeunes talents avaient décidé de quitter le PSG lors du dernier mercato estival. C’est le cas notamment de Romaric Etonde, parti à l’AS Monaco, mais également de Mahamadou Diawara, qui de son côté, a décidé de s’engager en faveur de l’OL.

«Je m'en souviendrai toujours !»