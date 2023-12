Mercato - PSG : Après son départ, il lâche ses vérités

Alexis Brunet

Le PSG est reconnu pour posséder l'un des meilleurs centres de formation d'Europe. Malheureusement, du fait de la grosse concurrence à Paris, de nombreux jeunes décident de signer leur premier contrat pro ailleurs, bien conscient que l'avenir risque d'être bouché dans le club de la capitale. C'est notamment le cas de Mahamadou Diawara qui a signé à l'OL cet été. Ce dernier a révélé la raison de son départ du PSG.

Depuis le début de la saison, Warren Zaïre-Emery s'est totalement installé dans le onze titulaire de Luis Enrique. Le joueur formé au PSG a réussi à se faire une place malgré son jeune âge, et il n'arrête pas d'impressionner, que cela soit en Ligue 1, ou bien même en Ligue des champions.

Mahamadou Diawara explique son arrivée à l'OL

Malheureusement tous les joueurs formés au PSG n'ont pas la chance d'intégrer l'équipe première. Mahamadou Diawara a lui fait le choix de signer son premier contrat pro à l'OL, malgré sa formation à Paris. Le jeune milieu de terrain a expliqué son choix à Téléfoot . « C'est plus de la réflexion et du bon sens. C'est à dire choisir le projet qui me convient le plus. Et le projet lyonnais était bien plus adapté au mien. »

Le PSG a vu partir de nombreux titis

Le PSG va peut-être regretter dans quelques années le départ de Mahamadou Diawara. Le club de la capitale a déjà vu bon nombre de ses jeunes talents partir de Paris, et s'installer dans certaines grandes équipes européennes. C'est notamment le cas de Kingsley Coman au Bayern Munich, ou bien Mike Maignan à l'AC Milan, et même Christopher Nkunku à Chelsea.