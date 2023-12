Mercato : L’Arabie saoudite lâche un démenti sur Benzema !

Thomas Bourseau

Karim Benzema a pris la décision de rejoindre la Saudi Pro League, l’élite du football saoudien, courant 2023. Se pourrait-il que l’icône du Real Madrid fasse son retour en Europe à Newcastle, propriété du fonds souverain de l’Arabie saoudite ? Michael Emenalo est monté au créneau.

En octobre 2021, The Public Investment Fund (PIF) est devenu actionnaire majoritaire de Newcastle. Entre temps, la Saudi Pro League s’est particulièrement développée avec la venue de Cristiano Ronaldo en janvier dernier. Ce qui a déclenché celles de Karim Benzema ou encore de Neymar.

Des stars du championnat saoudien à Newcastle ?

Star d’Al-Ittihad, Karim Benzema est heureux au sein du club de Djeddah. Néanmoins, des rumeurs de départ de grands noms de Saudi Pro League reviennent de temps à autre et notamment à Newcastle, propriété du fonds souverain de l’Arabie saoudite. Michael Emenalo a tenu à fermer la porte à ce type de discussions.

Le directeur de la Saudi Pro League dément pour la rumeur Benzema - Newcastle !