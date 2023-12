Mercato - PSG : Les légendes se mêlent au dossier Mbappé !

Thomas Bourseau

Kylian Mbappé est un visage incontournable du paysage du football français. Il est champion du monde et est même devenu le capitaine de l’équipe de France après la retraite internationale d’Hugo Lloris au printemps dernier. En fin de contrat au PSG, Mbappé est annoncé du côté du Real Madrid. Mais plusieurs grands noms du football français lui ont fait passer le message suivant : rester au PSG.

Jean-Michel Aulas est une légende de l’OL et un grand nom du football français. En effet, président du club rhodanien de juin 1987 à mai 2023, il est celui qui a permis à l’Olympique Lyonnais d’enchaîner les sept titres de champion de France entre 2002 et 2008 avec deux Coupes de France et une Coupe de la Ligue et au passage, quelques grandes performances en Ligue des champions avec le grand OL. Aulas a laissé la place à John Textor et est devenu le vice-président de la Fédération française de football ces derniers jours. Pour Europe 1 samedi soir, le nouveau vice-patron du football français n’a pas caché sa volonté de voir celui qui porte l’étendard du ballon rond tricolore continuer au PSG : Kylian Mbappé. « Je souhaite qu’il reste dans le championnat de France, c’est le meilleur joueur actuel ».

Wenger : «Ce sont les grands joueurs qui font évoluer les clubs. Pas l’inverse»

Pour rappel, le contrat de Kylian Mbappé au PSG expirera le 30 juin prochain. La cause ? Le choix du meilleur buteur de l’histoire du Paris Saint-Germain de ne pas activer la clause incluse dans le bail afin de le rallonger d’une saison, soit jusqu’à l’été 2025. De quoi lancer un clash public par le président Nasser Al-Khelaïfi qui avait menacé le champion du monde tricolore en juillet dernier de le vendre s’il refusait de revenir sur sa décision. Témoignant de toute cette agitation au PSG, Arsène Wenger avait été invité à donner son avis dans le cadre du Tour de France. Et dans des propos rapportés par Ouest-France, l’emblématique entraîneur d’Arsenal et actuel directeur du développement du football mondial à la FIFA tenait le discours suivant. « J’ai toujours vécu avec l’idée d’honorer son contrat jusqu’au bout. Je n’ai pas changé d’avis aujourd’hui. Après, il peut arriver que les deux parties aient intérêt à se séparer. Ce n’est pas à moi de le décider. Pour moi, il restera jusqu’au bout de son contrat sauf si le PSG décide de le vendre. Ce sont les grands joueurs qui font évoluer les clubs. Pas l’inverse ».

PSG : Il annonce une grande surprise pour le transfert de Mbappé https://t.co/bVryUchun2 pic.twitter.com/2QriDWvVRO — le10sport (@le10sport) December 17, 2023

Henry : «Si j’étais Kylian Mbappé, je ne partirais pas. Vous voulez finir ce que vous avez commencé»

Et Thierry Henry n’est pas en grand désaccord avec son mentor. Recruté par Arsène Wenger à Arsenal à l’été 1999, Henry est devenu le King sous les ordres de Wenger chez les Gunners et a fait les beaux jours du club londonien pendant huit saisons. Sur le plateau de CBS Sports pour UCL Today cette semaine, le consultant et le sélectionneur de l’équipe de France Espoirs a lui aussi fait part de sa volonté de voir Mbappé rester dans l’hexagone au PSG. « Si j’étais Kylian Mbappé, je ne partirais pas. Vous voulez finir ce que vous avez commencé. Pourquoi voudriez-vous partir ? Il faut toujours gagner le championnat. Il aime le PSG, il faut le comprendre. Il aime son club, il vient de là… Je veux qu’il reste jusqu’à la fin ».

Deschamps : «Étant français, par rapport à l’attrait de la L1, c’est un privilège de l’avoir dans notre championnat»

Le sélectionneur de l’équipe de France avait lui aussi évoqué l’avenir de son capitaine en juin dernier. En effet, au moment où la décision de Kylian Mbappé de ne pas activer la clause pour prolonger son contrat au PSG avait été rendue publique, Didier Deschamps avait fait part de son opinion sur le sujet. Deschamps n’y allait pas par quatre chemins : « Étant français, par rapport à l’attrait de la L1, c’est un privilège de l’avoir dans notre championnat. Il partira certainement un jour, mais c’est lui qui a la réponse. Kylian prendra toujours beaucoup de place. Déjà sur le terrain. Il représente beaucoup. Si le président Macron a abordé ce sujet, c’est qu’on lui a posé une question ».

Platini : «Je dis qu'il peut gagner la Ligue des champions avec le PSG»