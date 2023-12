Mercato - OM : Un joueur «unique» a signé

Arnaud De Kanel

En 2022, Chancel Mbemba s'engageait en faveur de l'OM alors qu'il était sans club depuis l'expiration de son contrat avec le FC Porto. Le défenseur congolais s'est rapidement adapté pour devenir un élément très important de l'équipe. Jean-François Lenvain l'a connu à Anderlecht et il le trouve tout simplement «unique».

Chancel Mbemba est l'un des meilleurs transferts de l'ère Pablo Longoria à l'OM. Arrivé pour 0€, le Congolais a apporté son incroyable professionnalisme et il se montre également très décisif pour un défenseur central. Jean-François Lenvain s'est confié sur son ancien protégé.

«Cette conscience professionnelle extraordinaire est aussi sa plus grande qualité»

« Chancel est plus qu'un footballeur. C'est un sportif de haut niveau qui joue au football. La nuance est importante. Ce n'est pas quelqu'un qui rigole souvent, alors quand il n'est pas bon, blessé ou déçu... il se ferme comme une huître. On a parfois l'impression qu'il porte toute la misère du monde sur ses épaules. Mais cette conscience professionnelle extraordinaire est aussi sa plus grande qualité », a déclaré celui qui travaille désormais avec Remco Evenepoel dans un entretien paru dans La Provence ce dimanche.

«Il est unique»