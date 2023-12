Mercato - PSG : C’est terminé pour une star ?

Thomas Bourseau

Victor Osimhen a été l’un des tubes de l’été 2023 sur le marché des transferts. Mais finalement, le champion d’Italie n’a pas quitté le Napoli contrairement à Kim-Min Jae, au grand dam de Luis Campos qui aurait souhaité le faire venir au PSG. Et le dossier serait quasiment clos.

Conseiller football du PSG depuis juin 2022, Luis Campos n’a pas manqué de tenter sa chance avec plusieurs têtes d’affiches du football européen. Le10sport.com vous a dernièrement confié que le dirigeant portugais avait vu grand pour le PSG à la dernière intersaison avec Marcus Thuram, Bernardo Silva ou encore Victor Osimhen. Trois opérations qui se sont soldées par des échecs.

Le PSG va se rater pour Osimhen

Et maintenant ? Depuis le début de la saison, le nom de Victor Osimhen que Luis Campos avait recruté au LOSC avant que le Nigérian aille briller au Napoli, revient occasionnellement sur le marché des transferts du PSG. Cependant, le train Osimhen serait sur le point de quitter la gare pour le Paris Saint-Germain.

«Le contrat d’Osimhen ? Tous les détails sont confirmés»