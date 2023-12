Mercato - PSG : Le chouchou de Luis Enrique scelle son avenir

Thomas Bourseau

Le PSG a mis la main sur la perle rare avec Achraf Hakimi. C’est en effet ce qu’il faut tirer des déclarations de Kylian Mbappé en 2022 et plus récemment de Luis Enrique. Le Marocain s’est même dit prêt à rester un bon moment au PSG.

Achraf Hakimi a débarqué au PSG à l’été 2021 après une saison pleine à l’Inter au cours de laquelle il a remporté le Scudetto. Le Paris Saint-Germain a sorti le chéquier en bouclant son transfert pour une indemnité avoisinant les 60M€. Une affaire pour le PSG qui, selon un post publié par Kylian Mbappé sur X pendant la CAN de 2022, a recruté le « meilleur latéral droit au monde ».

«Ma 100ème ? J’espère que je vais avoir l’occasion de porter ce maillot beaucoup d’autres fois»

Plus de deux années après son arrivée, Achraf Hakimi a célébré son 100ème match disputé avec le PSG dimanche soir sur la pelouse du LOSC (1-1). Un résultat nul qui n’a pas apporté satisfaction à l’international qui a tout de même tenu à lier son avenir au Paris Saint-Germain sur le moyen et long terme. « Oui, mais ce n’est pas le moment de célébrer mon 100e match avec ce maillot. J’espère que je vais avoir l’occasion de porter ce maillot beaucoup d’autres fois. J’espère continuer comme ça. » . a confié Hakimi au micro de Prime Video et dans des propos rapportés par CulturePSG .

Luis Enrique : «C’est le joueur idéal»