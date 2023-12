Mercato - PSG : Coup de maître annoncé à Paris

Thomas Bourseau

À 17 ans, Warren Zaïre-Emery s’est mis tout le monde dans la poche. Son entraîneur Luis Enrique, son président Nasser Al-Khelaïfi, la fan base du PSG et les observateurs. Pour Youri Djorkaeff, ancien joueur du Paris Saint-Germain et champion du monde, le club parisien a frappé fort avec la formation de celui qui devrait bientôt signer une prolongation.

Warren Zaïre-Emery ne cesse de faire forte impression, semaine après semaine. Âgé de 17 ans, le titi parisien a fait son trou au PSG, est devenu capitaine de l’équipe de France Espoirs sous Thierry Henry en début de saison avant d’être appelé par Didier Deschamps chez les A et d’y marquer son premier but.

Titi parisien, Zaïre-Emery va signer un nouveau contrat

Warren Zaïre-Emery est également le joueur du PSG le plus décisif de la phase de poules de la Ligue des champions avec un but et trois passes décisives. Sous contrat au Paris Saint-Germain jusqu’en juin 2025, le Parisien a trouvé un accord total pour prolonger son bail au sein de son club formateur comme le10sport.com vous l’a révélé le 6 décembre dernier.

«Ce qui me plaît, c’est sa percussion sur le terrain»