Mercato - PSG : Un démenti à 50M€ tombe

Thibault Morlain

Agé de 18 ans, Leny Yoro est l’un des plus grands espoirs du football français. Et aujourd’hui, il fait le bonheur du LOSC. Mais jusqu’à quand ? Le défenseur central suscite l’intérêt de grands clubs européens. Les rumeurs sont nombreuses concernant l’avenir de Yoro, mais voilà qu’Olivier Létang, président des Dogues, a souhaité mettre les choses au point.

Aujourd’hui au LOSC, Leny Yoro pourrait ne pas s’éterniser dans le nord de la France. En effet, alors que le PSG a été annoncé dans comme l’un des prétendants du Lillois, d’autres clubs sont à l’affût. Selon les informations du 10sport.com, Liverpool, Manchester United et Manchester City sont aussi très intéressés par Yoro.



« C’est totalement faux »

Ces dernières semaines, on parle beaucoup de l’avenir de Leny Yoro. Certains avaient alors assuré que le LOSC ne discuterait pas en-dessous de 50M€ pour le transfert de son défenseur central. Une information démentie par Olivier Létang, président lillois, pour Le Parisien : « Pour vous dire, j’ai lu vendredi que j’avais déjà fixé un prix le concernant. C’est totalement faux ».

« Notre rôle c’est de le protéger »