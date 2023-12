Mercato - PSG : Le Qatar a raté le nouveau Zidane !

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Recruté pour environ 100M€ l'été dernier, Jude Bellingham ne cesse d'impressionner du côté du Real Madrid où il porte le numéro 5 d'un certain Zinedine Zidane, ce qui amplifie les comparaisons entre les deux hommes. De quoi laisser des regrets au PSG qui avait tenté de recruter l'international anglais pour lequel Nasser Al-Khelaïfi se montrait dithyrambique lors de la précédente Coupe du monde.

Auteur d'un début de saison tonitruant, Jude Bellingham s'est déjà imposé comme le patron du Real Madrid qui l'avait recruté l'été dernier pour environ 100M€. Mais avant de signer avec la Casa Blanca , l'international anglais était annoncé du côté du PSG. Il faut dire que Nasser Al-Khelaïfi confirmait lui-même son intérêt pour le joueur qui évoluait alors au Borussia Dortmund.

Le PSG rêvait de Bellingham

« C'est un joueur fantastique, quel joueur ! L'Angleterre a de la chance de l'avoir, pour être honnête. C'est un des meilleurs joueurs de la compétition. C'est incroyable, c'est sa première Coupe du Monde. Il est calme et relâché, il a confiance en lui. Tout le monde le veut, je ne vais pas le cacher. Il est dans son club, et on le respecte, donc si on veut lui parler, on parlera avec son club d'abord », confiait le président du PSG au micro de Sky Sports pendant la Coupe du monde au Qatar.

Sur les traces de Zidane ?