Mercato - OM : Surprise à Marseille, il annonce du lourd

Au mois de septembre, dans la foulée de la démission de Marcelino, l'OM ne tardait pas à choisir un nouvel entraîneur en la personne de Gennaro Gattuso. Un choix largement commenté compte tenu du CV de l'ancien milieu de terrain de l'AC Milan. Mais depuis son arrivée, le technicien italien fait taire les critiques, notamment pour ses choix tactiques. Et cela n'étonne pas Jérôme Alonzo, rapidement conquis par Gennaro Gattuso.

Après un début de saison très animé, l'OM a été contraint de changer d'entraîneurs après l'annonce de la démission de Marcelino le 20 septembre. Pablo Longoria s'est donc rapidement activé afin de trouver un nouvel entraîneur et il a décidé de miser sur Gennaro Gattuso. Un choix qui avait été vivement commenté mais qui plaît à Jérôme Alonzo.

«J'ai toujours cru en lui»

« J'ai toujours cru en lui. Je ne connaissais pas bien son CV de coach quand il est arrivé à Marseille, alors je me suis renseigné. Même si ça n'a pas duré longtemps, il a performé. Il a quand même gagné une coupe d'Italie (2020 avec Naples), il a redressé des grands clubs en difficulté, malgré une pression folle », assure l'ancien gardien de but de l'OM et du PSG dans les colonnes de La Provence , avant d'en rajouter une couche.

«Gattuso coche toutes ces cases»