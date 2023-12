Mercato - PSG : Macron sort du silence sur l’avenir de Mbappé

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

Dans près de six mois, le contrat de Kylian Mbappé arrivera à son terme. Comme cela fût le cas ces dernières années, cela devrait se jouer entre le Real Madrid et le PSG. Pour l'heure, l'international français ne semble pas avoir tranché. Un dossier qui devrait faire grand bruit en 2024 et sur lequel Emmanuel Macron a été interrogé ce mercredi.

Comme en 2022, Kylian Mbappé est face à un dilemme. Sous contrat avec le PSG en juin prochain, le joueur tricolore va devoir trancher entre une prolongation et un départ. Selon plusieurs sources contactées par Frederic Hermel, l'international français n'aurait pas encore pris de décision. Mbappé ne souhaite pas évoquer ce sujet devant les médias, mais nul doute qu'il recevra quelques coups de fil en 2024.

Mbappé avait reçu des coups de fil de Macron en 2022

En 2022, Mbappé avait reçu les conseils d'Emmanuel Macron. « Il y a eu quelques appels. C'était en décembre, janvier, février, mars...Il [Macron] m'a appelé pour me dire : "Je sais que tu veux partir. Je veux te dire que tu es aussi important en France. Je ne veux pas que tu partes. Tu as la possibilité d'écrire l'histoire ici. Tout le monde t'aime. J'ai répondu que j'appréciais, parce que c'était vraiment fou. Le président vous appelle et veut que vous restiez » avait confié Mbappé en novembre 2022, quelques mois après avoir pris la décision de prolonger au PSG.

Macron questionné sur l'avenir de Mbappé