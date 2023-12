Mbappé - PSG : Un mensonge de Riolo ? La presse espagnole relance tout !

Thomas Bourseau

Kylian Mbappé est au cœur des rumeurs de transfert alors que son contrat au PSG touchera à sa fin en juin prochain. Et du côté du Real Madrid, on serait prêt à mettre en attente le recrutement d’un défenseur central afin de mettre toutes les chances de son côté dans le dossier Mbappé. Contrairement à ce que Daniel Riolo a avancé sur les supporters et leur position sur Mbappé, le Real Madrid ne devrait pas changer son fusil d’épaule.

Kylian Mbappé est le meilleur buteur du PSG avec qui il a inscrit un doublé, portant son total à 233 buts depuis son arrivée à l’été 2017 de l’AS Monaco. Il se pourrait que son aventure parisienne prenne fin à l’issue de la saison, soit au moment de l’expiration de son contrat. Le Real Madrid serait toujours sur ses traces, bien décidé à accueillir le joueur qu’il courtise depuis tant d’années.

Le staff de Carlo Ancelotti veut un défenseur cet hiver

C’est du moins l’information communiquée par Relevo ces dernières heures. Le staff technique de Carlo Ancelotti au Real Madrid souhaiterait recruter un autre défenseur central cet hiver, qu’il soit vétéran ou bien une jeune promesse afin de pallier la blessure de David Alaba. Cependant, le comité de direction du Real Madrid ne serait pas sur la même longueur d’ondes.

La direction mettrait tout en stand-by pour Mbappé

En effet, toujours d’après Relevo , le président Florentino Pérez et ses conseillers au Real Madrid miserait plutôt sur le fait d’attendre de voir l’évolution du feuilleton Kylian Mbappé en seconde partie de saison et donc, de patienter jusqu’à l’été prochain pour recruter ou non un défenseur central.

