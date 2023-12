PSG : Luis Enrique a fait un cadeau inattendu à Mbappé

Amadou Diawara

Alors que Kylian Mbappé fêtait ses 25 ans ce mercredi, Luis Enrique a offert ses premières minutes en équipe première à Ethan Mbappé. Interrogé par Presnel Kimpembe après la rencontre, le crack de 16 ans a affirmé que son frère avait eu un « bon cadeau d'anniversaire » avec son entrée en jeu dans les dernières minutes du duel entre le PSG et le FC Metz.

Ce mercredi, Kylian Mbappé a soufflé ses 25 bougies. Pour célébrer l'occasion, le numéro 7 du PSG s'est offert un doublé face au FC Metz (3-0). De surcroit, Luis Enrique lui a fait un « bon cadeau d'anniversaire » d'après Ethan Mbappé.

Ethan Mbappé a fait ses débuts avec le PSG

A seulement 16 ans, Ethan Mbappé a fait ses débuts avec l'équipe première du PSG ce mercredi soir. En effet, le crack de 16 ans est entré en jeu à la 92ème minute face au FC Metz. Interrogé par Presnel Kimpembe au micro de PSG TV , Ethan Mbappé s'est totalement enflammé.

«C'est un bon cadeau pour son anniversaire»