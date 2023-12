PSG : Coup gagnant pour Luis Enrique, il dévoile son plan

Benjamin Labrousse

Ce mercredi, le PSG s’est imposé face au FC Metz (3-1) pour son dernier match de l’année. Une rencontre marquée notamment par certains choix tactiques de Luis Enrique. Alors que les consignes de l’Espagnol se sont montrées payantes, ce dernier a révélé quel avait été son plan, notamment avec le Coréen Kang-In-Lee. Explication.

Le PSG peut souffler. Après un match nul poussif concédé dans les derniers instants de la rencontre dimanche dernier face au LOSC (1-1), le club de la capitale avait à cœur de rebondir et surtout de relancer la machine ce mercredi soir face au FC Metz. Pour ce dernier match de 2023, le PSG a réalisé une première période compliquée, se contentant de garder le ballon, mais en n’inquiétant que très peu la défense des Grenats . Alors qu’il avait positionné le Coréen Kang-In-Lee au cœur du jeu en première période, Luis Enrique décidait finalement de basculer le joueur de 22 ans sur le côté droit dans le second acte.

« Ça me permet de changer ma manière de jeu, sans faire de changements »

Un choix payant de la part de Luis Enrique puisqu’à la 49ème minute, Lee délivrait un magnifique centre pour Vitinha, qui ouvrait le score pour le PSG (victoire finale 3-1 des Parisiens). Après la rencontre, Luis Enrique s’est d’ailleurs exprimé à propos de ce coup gagnant : « Il a débuté entre les lignes, mais on voulait avoir plus d’espaces sur le côté droit ensuite. Ça me permet de changer ma manière de jeu, sans faire de changements, c’est très important. J’en demande toujours plus à mes joueurs » , a ainsi déclaré l’entraîneur parisien en conférence d’après-match.

« C’est facile pour lui »