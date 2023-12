Surprise, l'OM et le PSG s'associent !

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Alors que le verdict de la cour de justice de l’Union Européenne semble ouvrir la porte à la création de la Super League, plusieurs clubs sont montés au créneau afin d'afficher leur opposition à ce projet. C'est notamment le cas en France où le PSG et l'OM sont sortis du silence par le biais de leur président respectif Nasser Al-Khelaïfi et Pablo Longoria. Les deux clubs ennemis sont donc sur la même longueur d'onde dans ce dossier.

C'est désormais officiel, la cour de justice de l’Union Européenne a rendu son verdict, et assure qu'aucune réglementation n'interdit l'organisation d'une compétition en Europe par une entité différente, ce qui semble ouvrir la porte à la création de la Super League. Un projet auquel s'oppose plusieurs clubs, dont l'OM et le PSG. Pablo Longoria est ainsi monté au créneau.

L'OM et le PSG s'allient contre la Super League

« C'est complètement faux. Il n'y a pas de conversation sérieuse sur ce thème. Je tiens à rappeler mon niveau d'engagement à l'organisation du football actuel. Ce verdict rappelle la nécessité de dialogue dans le football européen, pour plus d'unité, pour que tout le monde aille dans la même direction. Je pense qu'avoir trois à quatre compétitions différentes organisées par différentes entités serait une catastrophe pour le foot. Il est crucial de travailler ensemble, de dialoguer, et d'assurer une commercialisation équitable, permettant à tous de participer aux compétitions européennes. Si ce n'est pas le chemin choisi, je crains un avenir difficile pour le monde du football. Il est nécessaire que tout le monde avance dans la même direction et écoute les autres. J'appelle à l'unité », a expliqué le président de l'OM en conférence de presse, avant d'être imité par son homologue du PSG.

