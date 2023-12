Le PSG s'oppose à un projet colossal !

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

C'est une petite bombe dans le monde du football. Ce jeudi, la cour de justice de l’Union Européenne a rendu son verdict en assurant que l'UEFA n'avait pas de monopole sur l'organisation de compétitions en Europe, ce qui ouvre indirectement la porte à la création de la Super League. Mais Nasser Al-Khelaïfi, président de l'ECA et du PSG, réitère son opposition à ce projet.

Ce jeudi pourrait bien être une révolution pour le football européen. En effet, la cour de justice de l’Union Européenne a rendu son verdict et assure qu'aucune réglementation empêche l’agence A22 Sports, qui fait la promotion de la Super League, de lancer une nouvelle compétition. C'est donc un camouflet pour l'UEFA qui comptait garder le monopole sur l'organisation des compétitions en Europe. A l'inverse, c'est une victoire pour Florentino Pérez. Le président du Real Madrid, à l'origine de ce projet Super League, n'a pas caché sa joie assurant qu'à « l’arrivée, c’est une victoire de l’Europe des libertés, c’est aussi une victoire du football et de ses fans ». Un avis que ne partage évidemment pas Nasser Al-Khelaïfi, président de l'ECA, l’association des clubs européens.

« Le Paris Saint-Germain rejette totalement et complètement tout projet de soi-disant Super League, ce qui a été le cas depuis le premier jour et le restera toujours.En tant que fière institution européenne, le PSG soutient les principes du modèle sportif européen, les valeurs… pic.twitter.com/firty0A5Cq — Paris Saint-Germain (@PSG_inside) December 21, 2023

«Cette décision n'a rien à voir avec la Super League»

« Ils considèrent cela comme une victoire, mais je ne le vois pas du tout. Cette décision n'a rien à voir avec la Super League. Toutes les parties prenantes en Europe poursuivent le même objectif... La décision ne fera que nous rendre meilleurs et plus forts. Nous avons tous les clubs avec nous, sauf 2. Ils font leurs présentations avec des trophées de l’UEFA, c’est pour le moins étrange », a confié le dirigeant qatari lors d'une conférence de presse, avant d'en rajouter une couche par le biais d'un communiqué du PSG.

