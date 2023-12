PSG : Al-Khelaïfi brise le silence et se moque de la Super League !

Thomas Bourseau

En plus de ses fonctions de président du PSG, Nasser Al-Khelaïfi est également à la tête de l’association des clubs européens. En ce jour de feu vert reçu par les promoteurs de la Super League dont le Real Madrid, Al-Khelaïfi a soutenu l’UEFA en se moquant en passant de la soi-disant victoire de l’opposition.

Ce jeudi, la cour de justice de l’Union Européenne a rendu son verdict. Il n’y a aucune réglementation qui empêche l’agence A22 Sports qui fait la promotion de la Super League, de mettre en place cette nouvelle compétition avec le président du Real Madrid en la personne de Florentino Pérez qui se bat pour cela depuis 2021.

«C’est aussi une victoire du football et de ses fans»

Par le biais d’un communiqué publié ce jeudi, Florentino Pérez s’est enflammé pour ce qu’il considère comme étant un succès au nez et à la barbe de l’UEFA. « A l’arrivée, c’est une victoire de l’Europe des libertés, c’est aussi une victoire du football et de ses fans ».

«Nous avons tous les clubs avec nous, sauf 2»