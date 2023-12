PSG : Les frères Mbappé associés, ils ne sont pas du tout les premiers !

Amadou Diawara

Ce mercredi soir soir, Ethan Mbappé a fait ses débuts avec l'équipe première du PSG. Entré en jeu à la 92ème minute face au FC Metz, le crack de 16 ans a pu évoluer aux côtés de Kylian Mbappé. Et ce n'est pas la première fois que deux frères ont été alignés ensemble dans un club.

Pour son anniversaire, Kylian Mbappé a eu plusieurs cadeaux. Alors qu'il fêtait ses 25 ans ce mercredi, le numéro 7 du PSG a participé à la victoire de son équipe face au FC Metz (3-0). D'ailleurs, Kylian Mbappé a inscrit un doublé durant cette rencontre. De surcroit, le numéro 7 du PSG a eu la chance de jouer avec son petit frère Ethan Mbappé lors de la 17ème journée de Ligue 1. En effet, ce dernier est entré en jeu à la 92ème minute face au FC Metz. « Une fierté d’avoir pu faire mes débuts au Parc des Princes. Merci aux supporters pour ce merveilleux accueil. ICI C’EST PARIS » , s'est enflammé Ethan Mbappé sur son compte Instagram .

Kylian et Ethan Mbappé ont joué ensemble au PSG

En parallèle, Kylian Mbappé s'est également réjoui de voir Ethan Mbappé participer à la fête contre le FC Metz. « Je suis content, Ethan kiffe mais moi encore plus en tant que grand frère. Je ne pensais pas que j’allais vivre un jour spécial comme ça, et ce match là je vais vraiment le garder en mémoire. L’entrée d’Ethan est la chose la plus importante à mes yeux, même si gagner et marquer c’est toujours spécial. C’est une belle journée ! » , a déclaré Kylian Mbappé au micro de PSG TV.

Plusieurs fratries ont déjà évolué dans le même club