Le PSG a perdu gros sur le mercato

Guillaume de Saint Sauveur - Journaliste Diplômé d’Ecole de Journalisme à Paris. Spécialisé football, et plus particulièrement sur le mercato. Fan du PSG et du Stade Français.

Depuis le rachat du PSG par les investisseurs qataris, en 2011, il s’avère bien plus compliqué pour les jeunes titis parisiens de percer en équipe première et de décrocher un contrat professionnel. Bon nombre d’entre eux se sont d’ailleurs exilés, et certains ont d’ailleurs réussi à cartonner très loin du Parc des Princes après leur départ. Explications.

Kingsley Coman, Adrien Rabiot, Mike Maignan… Ces trois joueurs, outre le fait d’être aujourd’hui confortablement installés en équipe de France, ont un autre point en commun : ils ont tous été formés au PSG sous l’ère QSI, et ont finalement décidé de quitter leur club formateur pour aller exploser ailleurs. Une grosse perte pour le PSG vu ce que sont devenus ces anciens titis, qui aurait pu représenter une valeur marchande colossale s’ils avaient explosé en restant au Parc des Princes.

Les titis du PSG ont explosé ailleurs

En effet, le site spécialisé Transfermarkt indique aujourd’hui des valeurs très élevées pour ces trois ex-joueurs du PSG : Mike Maignan est estimé à 45M€, Adrien Rabiot à 40M€ et Kingsley Coman à 65M€. Autant de grosses sommes qui auraient pu remplir les caisses du club de la capitale s’il était parvenu à conserver ses titis et à les faire éclore sous ses couleurs. Un gros manque à gagner…

Un retour possible au PSG ?