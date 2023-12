Mercato - OM : Le verdict est tombé pour le transfert de ce crack marocain

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

Avec l'arrivée de Mehdi Benatia au poste de conseiller sportif de l'OM, plusieurs joueurs de nationalité marocaine pourraient être annoncés dans le viseur du club marseillais. Et les premières rumeurs commencent à apparaître. Sous contrat avec le KRC Genk, Bilal El Khannouss serait dans les petits papiers de l'OM. Une information très vite démentie.

Pablo Longoria a mis la main sur le remplaçant de Javier Ribalta. Il se nomme Mehdi Benatia, ancien international marocain et qui avait débuté une carrière d'agent après sa carrière. L'ancien joueur du Bayern Munich devrait participer à des « discussions sur comment renforcer l’effectif à moyen et long terme » selon les dires de Pablo Longoria. Benatia devrait donc jouer un rôle important lors du prochain mercato de l'OM et pourrait rapprocher certains de ses compatriotes de Marseille.

La piste El Khannouss évoquée

Justement, H24nfo évoque un intérêt de l'OM pour une pépite marocaine : Bilal El Khannouss. Agé de 19 ans, ce joueur s'est fait un nom en Belgique sous le maillot du KRC Genk. Ces derniers mois, sa valeur a explosé et est apparu dans le viseur de plusieurs cadors. Mais malgré ces manifestations, El Khannouss conserve un certain attachement pour l'OM. « Bientôt j’aurai le maillot d’Ousmane Dembélé, via un ami commun ! Même si je n’aime pas trop Barcelone: moi, c’est l’OM et le Real Madrid » avait déclaré le milieu de terrain.

Rien de concret entre l'OM et la pépite marocaine