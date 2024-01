Mercato - PSG : Le Real Madrid passe à l’attaque pour Mbappé !

Thomas Bourseau

Le feuilleton Kylian Mbappé entre dans sa dernière ligne droite. Le contrat du capitaine de l’équipe de France au PSG arrivera à expiration en juin prochain. Pour ne pas perdre de temps, le Real Madrid lui aurait fixé le 15 janvier comme date butoir afin de donner sa réponse définitive. Une alternative nommée Erling Braut Haaland serait alors prise.

Kylian Mbappé est entré dans les six derniers mois de son contrat au Paris Saint-Germain. le10sport.com vous révélait en exclusivité le 2 octobre dernier que le meilleur buteur de l’histoire du PSG ne prenait pas en considération le fait de rapidement prendre une décision pour son avenir.

Mbappé aurait jusqu’au 15 janvier pour se décider concernant le Real Madrid

D’après Jonathan Johnson, via une rubrique pour CaughtOffside , expliquait qu’il fallait attendre le premier trimestre de 2024 pour en savoir plus sur la suite du feuilleton Kylian Mbappé. AS révélait ces dernières heures, que du côté du Real Madrid, on attendait partiellement qu’il soit minuit en ce 1er janvier 2024 afin de contacter Kylian Mbappé dans l’optique de préparer un pré-contrat à signer… avant le 15 janvier ! Ce serait la date limite fixée par la direction du Real Madrid à Mbappé pour donner une réponse finale.

Le Real Madrid fera tapis sur Haaland si Mbappé dit non