CAN 2024 : Terrible nouvelle pour Salah

Arnaud De Kanel

Sorti blessé lors de la rencontre face au Ghana, Mohamed Salah est fixé. La star de l'Egypte souffre d'une élongation aux ischio-jambiers qui lui fera manquer les deux prochains matchs de sa sélection. Un terrible coup dur pour l'attaquant de Liverpool mais également pour les Pharaons, mal embarqués dans ce groupe B.

La CAN est peut-être terminée pour Mohamed Salah. Auteur du but égalisateur dans le temps additionnel face au Mozambique, l'attaquant vedette de la sélection égyptienne a été contraint de sortir sur blessure face au Ghana. Les nouvelles ne sont pas bonnes et il n'a plus qu'à espérer que ses coéquipiers fassent le travail pour le revoir sur le terrain en Côte d'Ivoire.

CAN 2024 : Polémique avec le Maroc, il se fait virer ! https://t.co/Lau8c5qiav pic.twitter.com/eysNMqds0A — le10sport (@le10sport) January 20, 2024

Salah absent deux matchs

Vendredi soir, la Fédération égyptienne a rendu le verdict pour Mohamed Salah. La star de l'Egypte souffre d'une élongation des ischio-jambiers. Le communiqué précise qu'il ratera les deux prochains matchs de sa sélection.

L'Egypte en mauvaise posture

Mohamed Salah pourrait donc revenir en quarts de finale. Mais pour le moment, on en prend pas le chemin. En effet, l'Egypte ne compte que deux points et devra absolument battre le Cap Vert lundi pour rallier les huitièmes de finale. Sans Salah, l'affaire s'annonce encore plus compliquée.