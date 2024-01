Mercato - PSG : Danger pour le transfert rêvé de la mère de Mbappé ?

Thomas Bourseau

Entre le PSG et Kylian Mbappé, l’idylle pourrait prendre fin à la prochaine intersaison, soit sept années après son arrivée de l’AS Monaco. Sa situation contractuelle lui permet d’avoir quelques clubs prêts à miser sur lui et c’est notamment le cas de Liverpool. Cependant, les Reds seraient dans l’obligation de sacrifier Mohamed Salah pour qui un départ ne semble pas être d’actualité.

Kylian Mbappé n’a pas encore pris sa décision au sujet de son avenir comme le10sport.com vous l’a confié en exclusivité le 8 janvier dernier. Et ce, bien que des rumeurs circulent sur un éventuel accord déjà convenu avec le Real Madrid ou même le choix de ne pas prolonger son contrat courant jusqu’en juin prochain au Paris Saint-Germain.

Une vente de Salah pour que Liverpool puisse accueillir Mbappé ?

Hormis le Real Madrid, Liverpool semblerait être un candidat sérieux à la signature de Kylian Mbappé. Et ce n’est pas The Daily Telegraph qui affirmera le contraire. C’est le club préféré de Fayza Lamari, mère et représentante de Mbappé, comme il le révélait en 2022. « J'ai parlé à Liverpool parce que c'est le club préféré de ma mère, ma mère adore Liverpool. Je ne sais pas pourquoi, il faudra lui demander. C'est un bon club et nous les avons rencontrés il y a cinq ans. Quand j'étais à Monaco, je les ai rencontrés. C'est un grand club » . Liverpool se trouverait dans l’obligation de vendre Mohamed Salah à une indemnité de transfert XXL en Arabie saoudite afin de financièrement et sportivement être en mesure d’accueillir Kylian Mbappé à Anfield à la prochaine intersaison.

Salah heureux à Liverpool