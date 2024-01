Mercato - PSG : Mbappé a choisi Paris, il justifie sa décision

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

En 2017, Kylian Mbappé, dans le sillage de Neymar, s'engageait avec le PSG, recalant de nombreux cadors européens. Né à Paris mais originaire de Bondy, le joueur de 25 ans a accepté de revenir sur ce retour aux sources, après plusieurs années à l'AS Monaco. Une aventure débutée il y a sept ans et qui pourrait bien prendre fin cet été.

Le feuilleton Kylian Mbappé n'a pas débuté en 2024. Déjà en 2017, les plus grandes équipes européennes avaient coché le nom de ce jeune joueur révélé sous le maillot de l'AS Monaco. Le Real Madrid, Arsenal, le FC Barcelone... Tous ont tenté le coup, mais Mbappé était déterminé à retourner dans sa ville natale.

Mbappé justifie sa signature au PSG

« Monaco a terminé mon éducation, je suis devenu un jeune homme là-bas. C’était un premier rêve qui se réalisait, on a été champion de France. Et puis mon cœur m’a dit de revenir à la maison. J’ai signé au PSG. Ça fait sept ans que je suis là-bas » a confié le joueur du PSG lors d'un échange avec des enfants diffusé lors de l'émission Envoyé Spécial.

La fin de l'aventure cet été ?

Par contre, Mbappé n'en a pas dit plus sur son avenir à court terme au PSG. Son contrat arrive à expiration en juin prochain et les rumeurs évoquent un possible départ au Real Madrid à la fin de cette saison