Mercato - PSG : Mbappé dévoile pourquoi il a signé à Paris

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

L'émission Envoyé Spécial sur France 2 a suivi Kylian Mbappé durant plusieurs semaines, notamment lors d'évènements caritatifs. Les caméras ont pu capter un échange avec des enfants. Face à l'assemblée, le joueur du PSG est revenu sur sa carrière, notamment sur sa signature à Paris en 2017. Un retour aux sources selon le Bondynois.

Kylian Mbappé a été la star de l'émission Envoyé Spécial sur France 2 , diffusée ce jeudi soir. L'équipe d'Elise Lucet a suivi pendant plusieurs mois le joueur du PSG, qui a lancé son association IBKM (Inspired By Kylian Mbappé), géré par sa mère Fayza Lamari. La star parisienne a à cœur de redonner espoir à des jeunes en difficulté. Les caméras ont pu capter plusieurs échanges entre Mbappé et certains enfants. Face à eux, le joueur de 25 ans a partagé son expérience et a fait le bilan de sa carrière.

Mercato - PSG : Un coup de tonnerre à 150M€ se prépare à cause de Mbappé https://t.co/KDrqd0srOl pic.twitter.com/oj5iWMgwck — le10sport (@le10sport) January 17, 2024

« Monaco ? Un premier rêve qui se réalisait »

Lors d'un évènement organisé par l'un de ses sponsors, Mbappé avait été questionné sur son rêve de devenir footballeur. « Au départ je jouais avec mes copains dans les stades, à l’école, dans l’idée de prendre du plaisir. Au début, ce n’était pas sérieux. Puis je suis à l’INF Clairefontaine où là c’était un peu plus sérieux. Je suis arrivé ensuite à Monaco. Monaco a terminé mon éducation, je suis devenu un jeune homme là-bas. C’était un premier rêve qui se réalisait, on a été champion de France » a admis le joueur.

« Mon cœur m’a dit de revenir à la maison »