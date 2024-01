CAN 2024 : Polémique surréaliste, il vide son sac

Amadou Diawara

Touché à un genou, Umar Sadiq a déclaré forfait pour la Coupe d'Afrique des Nations. Rentré en Espagne, l'international nigérian a été utilisé par la Real Sociedad dès mercredi. Alors qu'une polémique a éclatée, Umar Sadiq a lâché toutes ses vérités sur sa blessure.

Victime d'un blessure à un genou, Umar Sadiq a dû quitter le groupe de José Peseiro. En effet, l'attaquant du Nigeria a déclaré forfait pour la Coupe d'Afrique des Nations, avant de faire son retour en Espagne pour se faire soigner auprès de son club. Mais contre toute attente, Umar Sadiq a repris la compétition avec la Real Sociedad ce mercredi, étant entré en jeu en Coupe du Roi contre Osasuna. Alors qu'une polémique a éclatée, le joueur de 26 ans a donné une explication sur son compte Instagram .

«Mon genou a gonflé»

« Je tiens d’abord à féliciter chaleureusement les Super Eagles pour leur remarquable victoire contre la Côte d'Ivoire (1-0). Il est impératif que je réponde aux messages que je reçois de mes compatriotes nigérians, m'accusant d'avoir prétexté une blessure pour quitter l'équipe nationale juste avant la CAN et ainsi retourner dans mon club. Lors du match amical contre la Guinée (le 8 janvier), j'ai subi un coup important de la part de deux défenseurs. L'équipe médicale a recommandé mon remplacement, mais j'ai insisté pour continuer à jouer et j'ai terminé le match. Le lendemain, mon genou a gonflé. L'équipe médicale des Super Eagles a procédé à un examen approfondi qui a révélé une blessure au ménisque. En conséquence, le manager a décidé de me remplacer sur la base de l'évaluation médicale, compte tenu des incertitudes quant à mon aptitude à participer à la CAN », a écrit Umar Sadiq, avant d'en rajouter une couche.

«J’avais simplement une contusion»