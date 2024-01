CAN 2024 : Une polémique éclate, l’Algérie contre-attaque

Jean de Teyssière

L'Algérie n'est pas passée loin de la catastrophe. Face au Burkina Faso, les hommes de Djamel Belmadi ont égalisé à la 95ème minute et restent en vie dans cette compétition. Néanmoins, ils n'ont plus leur destin entre leurs mains et devront absolument l'emporter face à la Mauritanie. Mais Djamel Belmadi a critiqué l'arbitrage après la rencontre, tandis que la Fédération algérienne de football a porté réclamation auprès de la Confédération africaine de football.

Baghdad Bounedjah a sauvé l'Algérie en inscrivant un doublé, dont le but de l'égalisation à la dernière seconde, face au Burkina Faso (2-2). Mais en conférence de presse d'après-match, Djamel Belmadi pestait sur l'arbitrage : « Je tiens à signaler une chose sur l’arbitrage, il semble qu’une main dans la surface en notre faveur n’a pas été signalée. Ça a son importance dans un match comme ça. J’espère que le message sera entendu. »

«La Fédération algérienne de football a introduit officiellement une réclamation»

Ce samedi soir, la Fédération algérienne de football a décidé de marcher dans les pas de Djamel Belmadi en agissant, après s'être estimée lésée par l'arbitrage : « La Fédération algérienne de football a introduit officiellement une réclamation auprès de la Confédération africaine de football au sujet de la prestation de l’arbitrage à l’occasion du match Algérie – Burkina Faso, comptant pour la 2ème journée du groupe D de la CAN TotalEnergies – Côte d’Ivoire 2023. Tout en saluant les efforts consentis pour rehausser le niveau d’organisation de l’événement continental, la Fédération algérienne de football regrette les imperfections constatées. »

«Des actions litigieuses durant la rencontre n’ont pas été relevées par les arbitres de la VAR»