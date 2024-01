CAN 2024 : L’Algérie dénonce une injustice !

Jean de Teyssière

L'Algérie est en grand danger dans cette Coupe d'Afrique des Nations. Face à l'Angola et le Burkina Faso, les Fennecs n'ont pu que ramener le match nul. Et ce samedi, face au Burkina Faso (2-2), les hommes de Djamel Belmadi sont passés proches de la catastrophe et sans la rentrée salvatrice de Baghdad Bounedjah, auteur d'un doublé, l'Algérie aurait perdu cette rencontre. Mais pour le sélectionneur algérien, une main burkinabaise n'aurait pas été sifflée en leur faveur.

Face à la Mauritanie, l'Algérie n'aura pas le droit à l'erreur. Une victoire est obligatoire si les Fennecs veulent continuer leur aventure dans cette Coupe d'Afrique des Nations. Surtout que lors du dernier match de poules, les deux équipes à quatre points, l'Angola et le Burkina Faso s'affronteront. En cas d'égalité lors du match entre ces deux équipes, l'Algérie devra gagner avec deux buts d'avance.

«J’ai vu beaucoup de bonnes choses sur notre très bonne première mi-temps»

Après la rencontre, Djamel Belmadi, était content de la performance de ses hommes malgré le match nul : « J’ai vu beaucoup de bonnes choses sur notre très bonne première mi-temps malgré ce but sur un fait de jeu. On ne contrôle pas le ballon, mais on a les meilleures occasions, a soutenu l'Algérien. C’est dans la souffrance que l’on a remporté nos succès par le passé envers et contre tous. J’ai confiance en mes joueurs, ils sont rentrés avec la même détermination, ce qui nous manque c’est d’être plus tueurs. »

«Il semble qu’une main dans la surface en notre faveur n’a pas été signalée»