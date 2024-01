CAN 2024 : Grosse frayeur, il est à l’hôpital

Benjamin Labrousse

Ce vendredi, les Lions de la Teranga du Sénégal ont dominé les Lions Indomptables du Cameroun (3-1). Une rencontre extrêmement importante pour les hommes d’Aliou Cissé, très bien partis dans la compétition avec deux victoires en autant de matchs. Malheureusement, le sélectionneur sénégalais aurait été victime d’un malaise dans la soirée. Explication.

Il s’agissait de l’un des gros chocs de ce début de Coupe d’Afrique des Nations. Ce vendredi, le Sénégal et le Cameroun s’affrontaient au stade Charles Konan Banny de Yamoussoukro, dans le cadre de la deuxième journée du groupe C de la CAN, considéré par beaucoup comme le groupe de la mort, qui contient également la Guinée et la Gambie. Vainqueurs (3-1) grâce à des réalisations d’Ismaila Sarr, d’Habib Diallo, et de Sadio Mané, les Lions de la Teranga ont connu une fin de soirée mouvementée.

CAN 2024 : Terrible nouvelle pour Salah https://t.co/HolCQLq4LL pic.twitter.com/35lYl5MA3r — le10sport (@le10sport) January 20, 2024

Aliou Cissé admis à l’hôpital après un malaise

Car Canal + Afrique révèle que le sélectionneur du Sénégal Aliou Cissé a été victime d’un malaise ce vendredi soir. L’ancien joueur de 47 ans a rapidement été transporté vers l’hôpital de Yamoussoukro, où il aurait passé la nuit.

Plus de peur que de mal pour le sélectionneur sénégalais