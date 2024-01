CAN 2024 : Suspendu et condamné à la prison, il veut mener l’Algérie à la victoire

Amadou Diawara

Ce lundi soir, l'Algérie entre en lice à la Coupe d'Afrique des Nations. En effet, les Fennecs affrontent l'Angola à 21 heures au stade de la Paix à Bouaké. Malgré sa condamnation pour provocation à la haine à raison de la religion, Youcef Atal fait partie du groupe de Djamel Belmadi. Le latéral droit de l'OGC Nice devrait donc jouer face aux Gazelles Noires.

Tombé dans le groupe D, l'Algérie a hérité d'un tirage clément. En effet, les Fennecs vont affronter à la fois l'Angola, le Burkina Faso et la Mauritanie au premier tour de la CAN 2024. Pour lancer leur compétition, les hommes de Djamel Belmadi vont affronter les Gazelles Noires.

Atal condamné pour provocation à la haine

En effet, l'Algérie entre en lice ce lundi soir à 21 heures. Les Fennecs sont opposés à l'Angola au stade de la Paix à Bouaké. Pour cette rencontre, Djamel Belmadi va pouvoir aligner Youcef Atal, et ce, malgré sa condamnation pour provocation à la haine à raison de la religion.

Atal titulaire avec l'Algérie contre l'Angola ?