CAN 2024 : Il frôle la mort et prédit un enfer à ses adversaires

Amadou Diawara

En lice pour la Coupe d'Afrique des Nations 2024, la sélection gambienne aurait pu ne jamais jouer la compétition. En effet, les Scorpions ont eu un problème avec leur avion lors de leur trajet pour la Côte d'Ivoire. Alors que ses joueurs et lui ont frôlé la mort, Tom Saintfiet a affirmé qu'ils étaient désormais beaucoup plus forts depuis cette expérience.

Qualifiée pour la Coupe d'Afrique des Nations, la Gambie a eu très chaud. Lors de leur vol vers la Côte d'Ivoire ce mercredi, les Scorpions auraient pu perdre la vie. En effet, l'avion des Gambiens a dû faire demi-tour après seulement quelques minutes de vol, et ce, à cause d'une perte de pression et d'oxygène dans la cabine.

Mercato - PSG : Paris obligé de laisser partir un joueur ? https://t.co/73APrep8xG pic.twitter.com/Qu9k82unzY — le10sport (@le10sport) January 15, 2024

«Encore une demi-heure de vol et nous serions tous morts»

Interrogé par Het Niewsblad , Tom Saintfiet était revenu sur cette énorme frayeur. « Nous aurions tous pu être morts. Nous nous sommes tous endormis rapidement, moi y compris. J’ai fait de courts rêves sur la façon dont ma vie se déroulait, vraiment. Au bout de neuf minutes, le pilote a décidé de faire demi-tour car il n’y avait pas d’alimentation en oxygène. Certains joueurs ne se sont pas réveillés immédiatement après l’atterrissage. Nous avons failli être intoxiqués au monoxyde de carbone. Encore une demi-heure de vol et nous serions tous morts » , avait confié le sélectionneur de la Gambie peu après l'incident.

«Les Scorpions sont plus toxiques»