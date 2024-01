CAN 2024 - Tunisie - Mali : Streaming légal, heure de diffusion TV, équipes probables…

Amadou Diawara

Battue par la Namibie lors de la première journée de la phase de groupes de la Coupe d'Afrique des Nations, la Tunisie affronte le Mali ce samedi soir à 21 heures. Alors que les Aigles ont battu l'Afrique du Sud lors de leur entrée en lice dans la compétition, les Aigles de Carthage sont contraints de prendre les trois points, et ce, pour ne pas risquer une élimination dès le premier tour.

Tombée dans le groupe E de la Coupe d'Afrique des Nations, la Tunisie était favorite avant le lancement de la compétition. Ayant participé à la dernière Coupe du Monde, les Aigles de Carthage ont hérité du Mali, de l'Afrique du Sud et de la Namibie. Si cette poule est la plus serrée de la CAN, la Tunisie était tout de même en ballotage favorable avant la première journée. Toutefois, les hommes de Jalel Kadri sont tombés dès leur entrée en lice.

Une victoire sinon rien pour la Tunisie ?

Opposée à la Namibie, l'équipe la plus faible du groupe E sur le papier, la Tunisie a été battue à la surprise générale (0-1). Et alors que le Mali a remporté son duel face à l'Afrique du Sud (2-0), les Aigles et les Brave Warriors sont en tête de la poule avec 3 points, tandis que le compteur des Aigles de Carthage et des Bafana Bafana est toujours à 0.

Le Mali sera en 1/8ème en cas de victoire

Ce samedi, la Tunisie affronte le Mali, leader du groupe E, lors de la deuxième journée de la phase de groupes de la CAN. Une rencontre programmée à 21 heures au stade Amadou Gon Coulibaly à Korhogo et retransmise sur les chaines TV et streaming de BeIN SPORTS . Pour se relancer dans la poule E et revenir à hauteur du Mali, la Tunisie est dans l'obligation de l'emporter. Dans le cas contraire, les Aigles de Carthage seront dos au mur avant le troisième et dernier match du premier tour. De son côté, le Mali sera qualifié pour le prochain tour de la Coupe d'Afrique des Nations en cas de victoire contre la Tunisie. Pour rappel, les deux premières équipes de chaque groupe valideront leur ticket pour les huitièmes de finale, tout comme les meilleurs troisièmes de la phase de poules.

Les compositions probables de Tunisie - Mali

Le XI probable de Jalel Kadri, le sélectionneur de la Tunisie : Bechir Ben Said - Wajdi Kechrida, Yassine Meriah, Montassar Talbi, Ali Maaloul - Anis Ben Slimane, Ellyes Skhiri, Mohamed Ali Ben Romdhane - Elias Achouri, Taha Yassine Khenissi et Youssef Msakni.



Le XI probable d'Éric Chelle, le sélectionneur du Mali : Djigui Diarra - Hamari Traoré, Kiki Kouyaté, Sikou Niakate, Falaye Sacko - Aliou Dieng, Yves Bissouma, Amadou Haidara - Kamory Doumbia, Lassine Sinayoko et Sekou Koita.