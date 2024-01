CAN 2024 : Le Nigeria dénonce un scandale

Amadou Diawara

Annoncé blessé, Umar Sadiq a déclaré forfait pour la Coupe d'Afrique des Nations. Toutefois, l'attaquant du Nigeria a tout de même joué les huitièmes de finale de la Coupe du Roi avec la Real Sociedad ce mercredi. Ce qui n'a pas manqué de faire réagir José Peseiro, le sélectionneur des Super Eagles.

Après avoir annoncé sa liste pour la Coupe d'Afrique des Nations, José Peseiro a malheureusement dû se passer des services d'Umar Sadiq. Annoncé blessé, l'attaquant du Nigeria a déclaré forfait pour la compétition, avant de retrouver son club.

CAN 2024 : Côte d'Ivoire, Nigeria, Egypte, Ghana... Ce qu'il ne faut pas louper ce jeudi https://t.co/pn7xsXUUAf pic.twitter.com/afBWBkM0fQ — le10sport (@le10sport) January 18, 2024

Forfait pour la CAN, Sadiq a joué avec la Real Sociedad

Malgré tout, Umar Sadiq figurait dans le groupe de la Real Sociedad pour les huitièmes de finale de la Coupe du Roi. Et l'international nigérian est même entré en jeu face à Osasuna ce mercredi. Lorsqu'il a appris la nouvelle, José Peseiro est sorti des gonds.

«Personne ne m'a dit qu'il pouvait récupérer en cinq jours»

« Que puis-je dire ? J'ai vu le rapport médical selon lequel il est blessé et disant qu'il ne sera pas rétabli avant quinze jours au moins, et peut-être plus. Personne ne m'a dit quoi que soit. Personne ne m'a dit qu'il pouvait récupérer en cinq jours. En dix jours ? Je ne sais pas, Quinze jours ? Je ne sais pas. Un mois. Je ne sais pas. Deux mois ? Je ne sais pas. Le rapport a été envoyé à son club et le club a dit qu'il devait revenir pour sa convalescence. Ils ont même parlé de la possibilité d'une opération chirurgicale » , a pesté José Peseiro, le sélectionneur du Nigeria, en conférence de presse ce mercredi.

«Ils ont même parlé de la possibilité d'une opération chirurgicale»