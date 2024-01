CAN 2024 - Egypte - Ghana : Ce qu'il faut savoir sur le choc

Amadou Diawara

Dans le groupe B de la Coupe d'Afrique des Nations, les deux grosses cylindrées se sont faites surprendre. En effet, l'Egypte a été tenu en échec par le Mozambique, tandis que le Ghana a perdu contre le Cap-Vert. Le rendez-vous de ce jeudi entre les Pharaons et les Black Stars est donc déjà décisif.

Lors de la première journée de la phase de groupes de la Coupe d'Afrique des Nations, le Mozambique et le Cap-Vert ont créé la surprise. Alors qu'on s'attendait à voir l'Egypte et le Ghana dominer largement le groupe B, il n'en est rien. En effet, le Mozambique a tenu la bande à Mohamed Salah en échec (2-2), tandis que le Cap-Vert est venu s'imposer face aux Black Stars (1-2). Résultat, l'Egypte et le Ghana sont mal classés avant le début de la deuxième journée de la phase de poules de la CAN 2024 : Cap-Vert (1er, 3 points), Egypte (2ème, 1 point), Mozambique (2ème, 1 point) et Ghana (4ème, 0 point).

Un choc Egypte-Ghana importantissime

Malheureusement pour l'Egypte et le Ghana, ils doivent s'affronter dès ce jeudi. En effet, le bras de fer entre les Pharaons et les Black Stars est prévu à 21 heures au stade Félix-Houphouët-Boigny à Abidjan. Une rencontre à suivre sur les chaines TV et streaming de BeIN SPORTS.

Mercato - PSG : Le Qatar a tranché pour ce grand retour https://t.co/BE15wOxSwB pic.twitter.com/4cudmodvP0 — le10sport (@le10sport) January 16, 2024

Défaite interdite pour l'Egypte et le Ghana

Si l'Egypte a tout de même réussi à prendre un point contre le Mozambique lors de son premier match, son objectif reste le même que celui du Ghana. En effet, les Pharaons et les Black Stars doivent à tout prix l'emporter pour se relancer dans ce groupe B. De son côté, le Cap-Vert peut valider son ticket pour les huitièmes de finale de la Coupe d'Afrique des Nations dès sa prochaine rencontre, programmée ce vendredi à 15 heures contre le Mozambique. Ainsi, si il y a un perdant lors du choc entre l'Egypte et le Ghana, les conséquences pourraient être terribles pour l'équipe battue. Pour rappel, les deux premières équipes de chaque groupe se qualifient pour les huitièmes de finale de la CAN, tout comme les quatre meilleurs troisièmes du premier tour.

Les compositions probables d'Egypte-Ghana

Le XI probable de Rui Vitória, le sélectionneur de l'Egypte : Mohamed El Shenawy - Mohamed Hany, Ahmed Hegazy, Mohamed Abdelmonem, Mohamed Hamdy Sharaf - Mohamed Elneny, Hamdi Fathi, Ahmed Sayed - Mohamed Salah, Trézéguet et Mostafa Mohamed.



Le XI probable de Chris Hughton, le sélectionneur du Ghana : Richard Ofori - Denis Odoi, Alexander Djiku, Mohammed Salisu, Gideon Mensah - Salis Abdul Samed, Iddrisu Baba, Mohammed Kudus - Iñaki Williams, Jordan Ayew et Antoine Semenyo.