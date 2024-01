CAN 2024 : Un nouveau conflit éclate, le Sénégal est concerné

Thomas Bourseau

Cette Coupe d’Afrique des nations a donné son coup d’envoi le 13 janvier dernier. Et moins de 10 jours après le lever de rideau, plusieurs échauffourées sont à signaler entre différents acteurs. Après des allégations racistes de la part de Chancel Mbemba envers Walid Regragui, ou encore le coup de pression du sélectionneur de la Mauritanie à Djamel Belmadi, coach de l’Algérie, ce sont des journalistes du Sénégal et de la Guinée qui ont crée un nouveau conflit.

Ces dernières heures, les esprits semblent considérablement s’échauffer en Côte d’Ivoire pour cette édition 2024 de la Coupe d’Afrique des nations. En marge du match couperet opposant l’Algérie à la Mauritanie, le sélectionneur mauritanien a tenu un discours clair à son homologue algérien Djamel Belmadi d’un ton plutôt menaçant. « Dites à Djamel Belmadi de se préparer, on est pas là pour donner des points, on va tout faire pour que l’Algérie soit éliminée. On n’est pas là pour distribuer des points face à l’Algérie ».

Clash entre Mbemba et Regragui pendant RDC - Maroc

Dimanche, à l’occasion de la rencontre entre le Maroc et la République démocratique du Congo, une affaire à nature raciale a semble-t-il éclaté entre le sélectionneur marocain Walid Regragui et le défenseur congolais de l’OM Chancel Mbemba. Sur la pelouse, ça a dérapé entre les deux groupes à compter de ce moment-là et Mbemba a laissé entendre que Walid Regragui lui avait proféré des insultes racistes en zone mixte. « On a coupé les vidéos à la télévision mais moi je les ai. Je n’ai pas besoin de balancer. Moi je garde le silence, c’est mieux. Je n’ai pas besoin de tirer sur quelqu’un. Quand je joue au football, je joue normalement, je ne suis pas un super joueur. Mais je ne pensais pas que ces mots pouvaient sortir de la bouche d’un coach. Lui-même va parler, c’est le plus important ».



Pour L’Équipe , Walid Regragui a tenu à mettre les choses au clair en expliquant ne jamais avoir tenu de tels propos et que Chancel Mbemba lui avait mal parlé à lui et à son assistant en retour.

Sénégal Vs Guinée: Ça chauffe déjà , vive altercation entre journalistes Sénégalais et Guinéens #senegal #guinée #CAN2023 pic.twitter.com/6pAhORw2Uy — Dakarbuzz.net (@BoromSy) January 22, 2024

Une altercation entre journalistes guinéens et sénégalais

Et ce lundi, une tout autre altercation a eu lieu en salle de conférence de presse. En effet, mardi, la Guinée affrontera le Sénégal pour la dernière journée de la phase de poules du groupe C. Au terme du point presse de la Guinée et dans l’attente de celui du Sénégal, des journalistes des deux nations se sont lancés dans une joute verbale qui a fini par concerner l’ensemble de l’assemblée comme l’atteste cette vidéo ci-dessus. De quoi mettre du piment à cette rencontre entre les deux premiers du groupe C de cette CAN 2024.