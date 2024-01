CAN 2024 : Le Maroc va tenter un pari risqué !

Amadou Diawara

Premier du groupe F, le Maroc va disputer les huitièmes de finale de la Coupe d'Afrique des Nations. Avant d'affronter l'Afrique du Sud ce mardi soir, Walid Regragui a annoncé que Sofiane Boufal était forfait pour cette rencontre, et peut-être même pour la suite de la compétition. En ce qui concerne Hakim Ziyech, le sélectionneur des Lions de l'Atlas a décidé de prendre le risque de le faire jouer, et ce, même s'il est touché à la cheville.

Tombé dans le groupe F avec la Zambie, la République démocratique du Congo et la Tanzanie, le Maroc a composté son billet pour les huitièmes de finale de la Coupe d'Afrique des Nations. En effet, les Lions de l'Atlas ont fini à la première place de leur poule. Ce mardi soir, les hommes de Walid Regragui vont affronter l'Afrique du Sud, et ce, pour tenter de décrocher une place pour les quarts de finale de la CAN. Toutefois, ils seront privés de Sofiane Boufal. Touché à une cuisse, l'attaquant de 30 ans est forfait pour le duel entre le Maroc et les Bafana Bafana , et peut-être aussi pour la suite et fin de la compétition.

«On a perdu un joueur important»

« Il est annoncé forfait. Je pense que sa CAN est terminée. On a perdu un joueur important. C’est arrivé à l’entraînement comme cela pouvait arriver en match. C’est une blessure musculaire qui va l’empêcher de terminer le tournoi, à part s'il y a un miracle. On verra. Aujourd’hui, c’est compliqué pour Sofiane », a regretté Walid Regragui en conférence de presse d'avant-match.

«S’il faut prendre un risque, on le fera»