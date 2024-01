CAN 2024 : Après l'échec Hervé Renard, la Côte d'Ivoire vide son sac

Amadou Diawara

Pour pallier le départ de Jean-Louis Gasset, la Côte d'Ivoire a tenté de récupérer Hervé Renard sous la forme d'un prêt. Toutefois, les Eléphants n'ont pas réussi à trouver un accord avec la FFF. Le technicien français étant l'actuel sélectionneur de l'équipe de France féminine. Successeur intérimaire de Jean-Louis Gasset, Emerse Faé a lâché ses vérités sur Hervé Renard.

Ayant fini à la troisième place du groupe A, la Côte d'Ivoire s'est qualifiée in-extremis pour les huitièmes de finale de la Coupe d'Afrique des Nations. Malgré tout, Jean-Louis Gasset a quitté son poste de sélectionneur des Eléphants après la claque contre la Guinée équatoriale (4-0). Pour remplacer son sélectionneur pour la fin de la CAN, la fédération ivoirienne de football espérait rapatrier Hervé Renard sous la forme d'un prêt. Toutefois, la FFF a finalement refusé de céder le patron de l'équipe de France féminine. En conférence de presse d'avant-match, Emerse Faé, sélectionneur intérimaire de la Côte d'Ivoire, s'est lâché sur Hervé Renard.

«S’il était venu, je n’aurais eu aucun souci avec ça»

« Ça fait plus de 20 ans que je suis dans le foot, je connais le milieu. Je sais que vous, les médias, dès que vous pouvez avoir des informations comme celles-ci et les relayer, vous ne vous en privez pas. Hervé est l’un des coachs les plus respectés du continent, parce qu’il a gagné deux CAN, dont une, d’ailleurs, avec la Côte d’Ivoire. Vous aviez l’opportunité de faire un sujet sur lui, et je pense que vous vous êtes vite empressés de le faire. Moi, sincèrement, j’avais vraiment d’autres préoccupations et d’autres choses à regarder que les rumeurs sur l’arrivée ou pas d’Hervé », a déclaré Emerse Faé, avant d'en rajouter une couche.

«Le président m’avait conforté par rapport à ce poste»