PSG : C’est confirmé pour Zidane !

Libre depuis son départ volontaire du Real Madrid en 2021, Zinedine Zidane a conservé une grosse cote sur le marché des entraîneurs. L'Algérie a été son dernier prétendant en date suite à l'élimination à la CAN, mais L'EQUIPE confirme également un vif intérêt du PSG ces dernières années, auquel Zidane n'a pas donné suite.

Une question revient en boucle depuis maintenant deux ans et demi : quelle sera la prochaine équipe de Zinedine Zidane, qui avait décidé de quitter le Real Madrid en 2021 ? Il a longtemps été question de l'équipe de France qui serait le rêve absolu de l'ancien numéro 10, mais Didier Deschamps a finalement prolongé jusqu'en 2026 après la Coupe du Monde. Et Zidane attend donc le bon projet pour se relancer...

Zidane enchaine les refus

C'est récemment l'Algérie qui l'a approché pour lui proposer la succession de Djamel Belmadi suite au fiasco de la CAN, mais Zinedine Zidane a décliné cette offre. Selon L'EQUIPE , d'autres écuries comme Manchester United ainsi que des clubs d'Arabie Saoudite ont également tenté leur chance ces dernières années, et ce n'est pas tout...

Le PSG est bien là

Selon le quotidien sportif, le PSG a bel et bien fait partie des prétendants de Zidane. Régulièrement évoqué pour les successions de Mauricio Pochettino et Christophe Galtier, l'ancien entraîneur du Real Madrid serait le grand rêve des propriétaires du PSG, au Qatar. Et malgré cet intérêt confirmé, Zinedine Zidane a toujours décliné.