Mercato : Zidane prépare une surprise pour son retour ?

Zinédine Zidane aurait pu faire rêver les supporters algériens. Le champion du monde 1998 aurait été contacté pour remplacer Djamel Belmadi, remercié après la CAN, mais les négociations n'ont abouti à aucun accord. Selon son ami Christophe Dugarry, il n'est pas impossible que l'ancien international ait déjà un plan pour son retour.

Il faudra encore attendre avant de voir Zinédine Zidane prendre place sur un banc. Libre de rejoindre l'équipe de son choix, le Français aurait repoussé les avances de l'Algérie, à la recherche d'un remplaçant à Djamel Belmadi. Une décision compréhensible pour Christophe Dugarry. Proche de Zidane, le champion du monde 1998 estime qu'il aurait pris un risque en rejoignant les Fennecs , éliminés dès le premier tour de la Coupe d'Afrique des Nations.

Zidane recale l'Algérie, c'est validé

« D’accord avec la décision de Zidane de refuser l’Algérie ? Bien évidemment. Après qu’il ait cette sensibilité avec le pays de ses parents, c’est sûr et certain. Prendre la sélection dans ces conditions là, je comprends son refus. Il a d’autres ambitions. Il y a le coeur et la réalité des choses. Même si rien n’est impossible, je comprends sa position » a déclaré Christophe Dugarry sur RMC . Mais l'ancien attaquant a une théorie sur Zidane.

« Je pense qu’il doit avoir quelque chose sous le coude »