Il dénonce un imposteur à l’OM, la vérité cachée sur ce fiasco à 27M€

Un an à peine après son arrivée à l’OM, Vitinha va déjà partir. L’attaquant portugais est effectivement sur le point de rejoindre le Genoa. Par conséquent, le passage de Vitina à Marseille restera comme un échec majeur compte tenu de l’investissement consenti, à savoir 27M€, hors bonus. Et Eric Di Meco n’hésite pas à balancer dans ce dossier.

Les dernière image de Vitinha avec le maillot de l'OM sera donc symbolique de son passage à Marseille. En effet, samedi soir, le Portugais rate une énorme occasion qui aurait pu offrir la victoire à l'OM contre l'AS Monaco (2-2). Peut-être l'échec de trop pour Vitinha qui va rejoindre le Genoa. Et Eric Di Meco revient sur le fiasco que représente ce transfert.

«Beaucoup ont très rapidement vu qu’il y avait un problème de niveau»

« Le joueur on va éviter de l’enfoncer parce que cela doit être dur à vivre. Il le sait et c’est aussi pour ça, je pense, que les dirigeants s’activent pour essayer de lui trouver une porte de sortie car cela va être très très difficile pour lui de rentrer au stade Vélodrome. Je crois que même si certains supporteurs ont été indulgents, beaucoup ont très rapidement vu qu’il y avait un problème de niveau, qu’il n’avait pas de points forts, qu’il y avait un problème de coordination dans ses appuis et dans la surface. Il ne va ni vite ni ne saute haut. Il n’est pas malin dans la surface, il n’est pas adroit », lance tout d’abord l’ex-joueur de l’OM avant de décrypter les coulisses de cet échec.

Di Meco dénonce l'imposteur qui a recruté Vitinha