Mercato - OM : Il annonce déjà un buteur l’été prochain !

C'est désormais acté, Vitinha ne terminera pas cette saison 2023-2024 avec l'OM et vient de rallier le club italien du Genoa, où il est prêté avec une option d'achat comprise entre 20 et 25M€. Mais selon Daniel Riolo, il est impossible d'imaginer que Vitinha ne soit définitivement acheté par le club italien l'été prochain, et il reviendra à coup sûr à l'OM.

C'était dans l'air du temps depuis quelques jours, et le dossier est désormais bouclé : Vitinha (23 ans) a quitté l'OM. En difficulté depuis son arrivée record pour 32,5M€ il y a un an, le buteur portugais n'a jamais réussi à justifier un tel investissement, et c'est donc avec une grande tristesse qu'il a fait ses adieux au vestiaire de l'OM mardi avant de faire ses valises en direction du Genoa, où est prêté avec une option d'achat comprise entre 20 et 25M€. Mais qu'en sera-t-il de son avenir à long terme ?

Riolo annonce déjà le retour de Vitinha

Lundi soir, au micro de RMC Sport dans l'After Foot, Daniel Riolo a expliqué que le retour de Vitinha à l'OM en fin de saison, au terme de son prêt en Italie, ne faisait pas l'ombre d'un doute : « L’option d’achat de 20M€ de Vitinha au Genoa ? On ne devrait même pas parler de ce truc là parce que ce n’est pas possible. D’une part que le Genoa mette 20M€ sur un joueur, ce n’est pas possible. D’une autre, qu’on mette 20M€ sur ce joueur là, ce n’est pas possible », assure Riolo.

