Un joueur de l’OM brisé par son transfert avorté ?

Présent en conférence de presse lundi, Pablo Longoria a pointé du doigt l'attitude de plusieurs joueurs marseillais. Visiblement, Jonathan Clauss faisait partie de ceux visés par le coup de gueule du président de l'OM, au point que la porte soit désormais ouverte pour son transfert. Il faut dire que d'après Romain Canuti, l'ancien Lensois a été sérieusement déstabilisé par les rumeurs l'envoyant au Bayern Munich.

De passage en conférence de presse lundi à l'occasion de la présentation de Quentin Merlin, Pablo Longoria a notamment poussé un coup de gueule assez inattendu : « On veut des joueurs qui sont dans le projet, qui sont pleinement engagés et avec la mentalité juste pour donner un coup de main d'ici à la fin de la saison. Je tiens à le répéter, un des problèmes qu'on a en ce moment, c'est un problème de mentalité et parfois d'engagement. OK ? Si un joueur n'a pas la tête à ça, il n'a pas sa place dans ce groupe ». Un message assez clair qui semblait viser un joueur en particulier.

OM - Vitinha : Grosse tension à cause du mercato https://t.co/RE40cL9Ngx pic.twitter.com/2wR0sghrjq — le10sport (@le10sport) January 30, 2024

Clauss visé par le coup de gueule de Longoria ?

En effet, c'est bien Jonathan Clauss qui serait dans le collimateur du président de l'OM. Agacé du manque d'investissement de son joueur, le club phocéen craindrait notamment qu'il se focalise sur l'Euro et s'économise donc durant la seconde partie de saison. Il faut dire que l'ancien Lensois est encore traumatisé par son absence de la liste de Didier Deschamps pour la Coupe du monde au Qatar. Par conséquent, l'OM aurait même ouvert la porte à un transfert de Jonathan Clauss d'ici jeudi soir. Convoité par le Bayern Munich, l'international français a désormais peu d'options sur le marché puisque les Bavarois ont recruté Sacha Boey. Et d'après Romain Canuti, journaliste du Phocéen , c'est d'ailleurs cette situation qui a plombé le début d'année de Jonathan Clauss.

«Est-ce que lui dans sa tête il n’a pas trop pensé au Bayern et moins à l’OM ?»