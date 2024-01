Il quitte le PSG et déballe tout

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

Cher Ndour ne terminera pas la saison au PSG. Le milieu de terrain de 19 ans a rejoint le Sporting Braga, club détenu en partie par QSI. Prêté sans option d'achat jusqu'à la fin de la saison, le joueur a justifié son retour au Portugal avant d'évoquer ses ambitions avec sa nouvelle équipe.

La marche était trop haute pour Cher Ndour. Arrivé l'été dernier au PSG, le milieu de terrain de 19 ans n'est pas parvenu à jouer les premiers rôles en équipe première. Barré par la concurrence, le joueur de 19 ans s'est trop rarement illustré, malgré un but inscrit en Coupe de France le 7 janvier dernier. Afin qu'il puisse poursuivre son apprentissage du haut niveau, le PSG a décidé de le prêter sans option d'achat jusqu'à la fin de la saison. Formé au Benfica, il a rejoint le Sporting Braga. Dans un entretien accordé au média du club portugais, Ndour arrive avec l'ambition de retrouver des minutes de jeu.

PSG : Les raisons du transfert avorté de Mbappé https://t.co/6qX9eYZckM pic.twitter.com/h0O9HVNJe5 — le10sport (@le10sport) January 30, 2024

« J’avais besoin de minutes »

« J e suis très heureux et motivé. Je suis arrivé dans un grand club, avec une grande structure et qui investit beaucoup dans la formation. J’avais besoin de minutes et je pense que le SC Braga est le club idéal pour moi. Je connais le championnat et le SC Braga est une équipe qui joue bien au football, qui a un bon style de jeu et je pense que ce sera très bon pour moi. Je suis très compétitif et je veux toujours gagner chaque match » a-t-il confié.

Ndour évoque ses ambitions