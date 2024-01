Le PSG prépare deux opérations de dernière minute

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Alors que le mercato du PSG semble clos dans le sens des arrivées, côté départs, le club parisien espère encore conclure au moins deux opérations. Après avoir prêté Cher Ndour à Braga, Luis Campos essaie d'exfiltrer Hugo Ekitike et Layvin Kurzawa. Autrement dit, ça devrait encore bouger à Paris d'ici jeudi soir.

Après avoir recruté Lucas Beraldo et Gabriel Moscardo, prêté jusqu'à la fin de la saison au Corinthians, le PSG semble avoir clos son mercato dans le sens des arrivées. Néanmoins, côté départs, cela devrait encore bouger. Alors que Cher Ndour a été prêté à Braga et que Noah Lemina devrait filer à Amiens, deux autres opérations sont étudiées par le PSG.

Le PSG cherche à se séparer d'Ekitike et Kurzawa

En effet, selon les informations de France Info , le club de la capitale cherche toujours à se séparer de ses deux principaux indésirables à savoir Hugo Ekitike et Layvin Kurzawa. Concernant le premier, le PSG ne compte pas le brader d'autant plus que plusieurs clubs seraient intéressés pour un prêt avec une option d'achat importante.

Trois clubs toujours dans le coup pour Ekitike

Comme révélé en exclusivité par le10sport.com, l'avenir d'Hugo Ekitike se résume désormais à un match à trois. Les discussions entre le PSG et l'Eintracht Francfort se sont ainsi accélérées alors que le club allemand est intéressés depuis l'été dernier. En Angleterre aussi l'ancien Rémois a la cote puisque Wolverhampton, où Jorge Mendes est plus qu'influent, et Nottingham Forrest sont intéressés. Ce feuilleton pourrait donc se dénouer dans les dernières heures du mercato.