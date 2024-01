Algérie : Un proche de Zidane vide son sac !

Thomas Bourseau

Loin des pelouses depuis le printemps 2021 et son deuxième départ du Real Madrid en tant que coach principal, Zinedine Zidane a vu son nom être lié à l’Algérie ces derniers jours pour prendre la succession de Djamel Belmadi. Pour autant, Zidane aurait refusé. Et d’après son ami Christophe Dugarry, ce n’est pas surprenant, tant il préparerait quelque chose d’autre.

L’Algérie n’a pas passé la phase de poules de la Coupe d’Afrique des nations. Ce qui a engendré le licenciement de Djamel Belmadi, qui était pourtant en poste à la fête de la sélection algérienne depuis 2018. Une folle rumeur Zinedine Zidane a pris forme dans les médias pour que le champion du monde 98 prenne les rênes des Fennecs .

«Prendre la sélection dans ces conditions là, je comprends son refus»

Présent sur les ondes de RMC pour l’émission Rothen s’enflamme lundi soir, Christophe Dugarry, qui jouit d’une belle amitié depuis des décennies avec Zinedine Zidane, a compris le lien fait par les médias. « D’accord avec la décision de Zidane de refuser l’Algérie ? Bien évidemment. Après qu’il ait cette sensibilité avec le pays de ses parents, c’est sûr et certain. Prendre la sélection dans ces conditions là, je comprends son refus. Il a d’autres ambitions. Il y a le coeur et la réalité des choses. Même si rien n’est impossible, je comprends sa position ».

«J’ai le sentiment qu’il prépare quelque chose»